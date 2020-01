Sie schütteln Hände, sie produzieren Bilder, sie setzen Themen: ÖVP und Grüne überlassen bei ihren streng orchestrierten Außenauftritten nichts dem Zufall. Was bringt das? Wo lauern die Gefahren?

Inszenierung als Politik: Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) und der grüne Vizekanzler Werner Kogler besuchten am Mittwoch in den frühesten Morgenstunden eine Backstube in Wien Liesing. Leutseliges Händeschütteln mit den Bäckersleuten und deren Chefs, surrende Kameras - ...