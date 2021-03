Die größte Oppositionspartei schickt erneut widersprüchliche Signale aus. Diesmal geht es um die Frage: Zuwarten mit weiteren Öffnungsschritten oder aufsperren? Dahinter werden die alten Bruchlinien sichtbar.



Analyse SN

Das sagt die rote Parteichefin: "Ich warne vor weiteren Öffnungsschritten. Ich bin für einen Weg der Sicherheit, der Kontrolle und der Vorsicht." Das sagt der absolut regierende rote Landeshauptmann des Burgenlands: "Wer die unzähligen Opfer des Dauer-Lockdowns ignoriert, nur um den Kurs nicht ändern zu müssen, handelt zynisch. Wir brauchen eine Öffnung im Denken und Tun, sonst verlieren wir die Gesellschaft und gefährden den sozialen Frieden und am Ende die Demokratie."

Was also gilt in der SPÖ, der ...