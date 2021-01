Die Koalition zog die Notbremse - und ihr umstrittenes Vorhaben zurück. Kritiker argwöhnen, dass das Njet von SPÖ, FPÖ und Neos gegen das Freitesten den Regierenden ganz gelegen kam.

Bundeskanzler Sebastian Kurz müsste "wenn nicht dankbar, dann zumindest froh sein" über die Blockade, mit der die vereinte Opposition verhindert hat, dass sich die Österreicher ab dem 18. Jänner aus dem Lockdown freitesten können: So bringt SN-Gastkolumnist Johannes Huber in seinem Blog diesubstanz.at die innenpolitische Entwicklung seit Montag früh auf den Punkt. Denn die hohen Infektionszahlen hätten es - so Huber - ohnehin verunmöglicht, die Österreicher bereits ab dem 18. Jänner aus dem Lockdown zu entlassen. Dass wegen der oppositionellen ...