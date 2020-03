Aus Gründen der Koalitionsräson mussten die Grünen in Sachen Ibiza-Aufklärung ihre Rolle als Aufdeckerpartei hintanstellen. Sie pokerten hoch und verloren. Die Schadenfreude der Oppositionsparteien ist nun groß. Für eine ernsthafte Aufklärung sind nun alle Parteien gefordert.

Rache ist auch in der Politik süß. Der SPÖ-Abgeordnete Kai Jan Krainer postete am Dienstagabend ein Bild, worauf er in ähnlicher Pose wie die Grünen-Abgeordnete Sigi Maurer nach der Wahlniederlage im Jahr 2017 zu sehen ist. Statt des mittlerweile berühmten ...