Die SPÖ hat es wieder geschafft, sich ohne Zutun von außen in gefährliches Fahrwasser zu manövrieren: Die Wiener SPÖ muss Wahlkampf machen, während die Bundespartei erst einmal auslotet, wohin die Reise geht. Dabei müssen die Wiener Roten die Wahl gewinnen - sonst ist die SPÖ auf lange Zeit abgemeldet.

Die geplante Befragung der SPÖ-Mitglieder über den Verbleib von Pamela Rendi-Wagner an der Parteispitze und die inhaltliche Ausrichtung der SPÖ kommt in keinem Bundesland so zur Unzeit wie in Wien: Im Herbst wird im Roten Wien gewählt. Es ist die ...