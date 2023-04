Andreas Babler punktet im roten Funktionärskosmos. Ob das genügt, um Nationalratswahlen zu gewinnen?

SPÖ-Vorsitz-Kandidat Andreas Babler ist beliebt bei Alt und Jung. Zumindest im roten Funktionärskosmos. Nach der Parteijugend, die den Traiskirchner Bürgermeister in dem internen Rennen unterstützen will, haben sich nun auch zwei Landeschefs des SPÖ-Seniorenbundes hinter Babler gestellt. Und also gegen Rendi-Wagner und Doskozil. Babler ist, wenn man so will, der Liebling der organisierten SPÖ-Funktionäre. Das Problem ist nur, dass die kleine Schicht der organisierten SPÖ-Funktionäre nicht wirklich repräsentativ ist für die Gesamtzahl der SPÖ-Sympathisanten. Und schon gar nicht für die ...