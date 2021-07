Andreas Khol: "Koalition hält noch mehrere Jahre"

ÖVP-Haudegen Andreas Khol zu den Chats von Kurz, zur politischen Lage und was ihn daran bestürzt. - Ein Interview zum 80er.

Der frühere Nationalratspräsident Andreas Khol feiert kommende Woche einen runden Geburtstag. Die SN trafen ihn zum Interview.

Sie verfolgen die Politik jetzt nur noch als Beobachter und Kommentator. Wie ist Ihr aktueller Eindruck? Khol: Ich bin bestürzt. Bestürzt über die Entwicklung der Gesprächskultur in der Politik, die geprägt ist von wechselseitiger Abneigung, von Hass und von Nicht-mehr-miteinander-reden-Können. Das hat es so bisher noch nicht gegeben. Sicher gab es immer Eifersüchteleien, Streitereien und Bösartigkeiten, aber nicht in diesem Ausmaß ...