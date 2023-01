Angelobung: Bundespräsident Alexander Van der Bellen startet in seine zweite Amtszeit

Am Donnerstag wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen für seine zweite Amtszeit angelobt. Die Regierung bietet ihm am Nachmittag ihren Rücktritt an. Aber nur höflichkeitshalber.

Wenn ein Kaunertaler zum Bundespräsidenten angelobt wird, sind die Schützen nicht weit. "So etwas gibt es in 100 Jahren nur ein Mal", zitiert die "Tiroler Tageszeitung" den Kaunertaler Schützenkommandanten Franz Schmid, der mit einer Fahnenabordnung seines Verbands die Festlichkeiten auf dem Heldenplatz begleiten wird. Der eigentliche Staatsakt findet freilich nicht auf dem Heldenplatz statt, sondern einige Hundert Meter entfernt im nur bei festlichsten Anlässen frequentierten historischen Sitzungssaal des Parlaments. Hier wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstagvormittag vor der Bundesversammlung (Nationalrat plus Bundesrat) für seine zweite Amtszeit angelobt. Einige Spannung verspricht die Rede, die das alte und neue Staatsoberhaupt bei dieser Gelegenheit halten wird. Angelobungsrede mit Spannung erwartet Bundespräsidenten sind traditionsgemäß eher zurückhaltend, was ihre Kommentierung tagespolitischer Geschehnisse betrifft. Van der Bellen setzte die diesbezügliche Zurückhaltung der meisten seiner Amtsgänger fort. Doch zuletzt setzte er einige unübersehbare Markierungen - so erst vor wenigen Tagen, als er die Proponenten des Antikorruptionsvolksbegehrens in seinen Amtsräumen empfing. Und bei dieser Gelegenheit wieder die Korruption als "Wasserschaden in unserer Demokratie" bezeichnete, deren Beseitigung "zügig weitergehen" müsse. In Van der Bellens Angelobungsrede wird es, wie man hört, nicht nur um Fragen der Friedenssicherung im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine gehen, sondern auch um Medienpolitik. Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern auf dem Heldenplatz Im Anschluss an die Angelobung findet ein militärischer Festakt des Bundesheers mit Kranzniederlegung statt, danach ein - wie es in der offiziellen Ankündigung heißt - "landesüblicher Empfang des Bundeslandes Tirol" sowie "Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern" auf dem Heldenplatz. Am frühen Nachmittag beginnt die eigentliche Arbeit des Bundespräsidenten. Er empfängt die Bundesregierung, die ihm - das ist nach der Angelobung eines Bundespräsidenten üblich - höflichkeitshalber ihren Rücktritt anbieten wird. Dies vor dem Hintergrund, dass ein neuer Bundespräsident die theoretische Möglichkeit haben sollte, auch einen neuen Bundeskanzler zu ernennen. Van der Bellen wird das Rücktrittsangebot, so viel sei verraten, nicht annehmen. Liveblog: