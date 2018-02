Angriffe auf Polizisten bei Kurden-Demonstration in Wien

Zu Krawallen und Angriffen auf Polizisten ist es am Sonntag bei einer Kurden-Demonstration in Wien gekommen. Die Polizei berichtete von sehr hoher Aggressionsbereitschaft und gewaltsamen Zwischenfällen. Türkische Jugendliche provozierten die Demonstranten, Beamte wurden beschimpft und attackiert. Eine Frau, die Steine auf einen Polizisten in Zivil geworfen hatte, wurde festgenommen.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Die Polizei berichtete von hoher Aggressionsbereitschaft