Anschlag: Gedenken jüdischer Studenten und junger Muslime

Nach dem Gebet in der Innenstadt mit Imamen und anderen Geistlichen hat am Donnerstag ein weiterer Akt mit Vertretern des Islam und des Judentums zum Terroranschlag in Wien stattgefunden: Am Morzinplatz, unweit vom Tatort entfernt, trafen einander unter anderem jüdische Studentenvertreter mit der Muslimischen Jugend Österreich zu einer Kundgebung, die mit einem Lichtermeer endete. Zu Wort kamen auch Vertreter mehrerer Parteien.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Lichtermeer in Gedenken an die Opfer