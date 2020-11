Anschlag in Wien - Behörden ermitteln gegen 21 Beschuldigte

Über den aktuellen Stand der Ermittlungen nach dem Terroranschlag in Wien informierten am Freitag Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Polizeieinsatz in Wien nach dem Terroranschlag am 2. November.

Laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, ermitteln die Behörden aktuell gegen 21 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 28 Jahren. An den Wohnadressen der Verdächtigen seien Durchsuchungen erfolgt. Die Auswertung der dabei sichergestellten Datenträger und Mobiltelefone sei noch nicht abgeschlossen. Michael Lohnegger, der operative Leiter der Ermittlungsgruppe "2. November" der Landespolizeidirektion Wien, sagte, dass die Beschaffungswege der beim Anschlag verwendeten Waffen und Munition noch nicht vollständig geklärt sei. Beim größten Teil der Beschuldigten handle es sich um österreichische Staatsbürger. Dazu kämen Beschuldigte aus dem Kosovo, Nord-Mazedonien sowie Bangladesch. Am unmittelbaren Anschlag war laut Lohnegger nur der beim Schusswechsel mit der Polizei getötete 20-Jährige beteiligt. Lohnegger erklärte auch: Bei den Waffen, die der Attentäter bei seinem Anschlag genutzt hatte, handelt es sich um ein Sturmgewehr. Dieses hat laut den Ermittlungen eine Lizenzfertigung einer AK47 mit Kaliber 7,62 mal 25 Millimeter. Es soll offensichtlich in Serbien hergestellt worden sein, Teile der Munitin sollen aus China stammen. Bei der Faustfeuerwaffe handelt es sich um eine halbautomatische Pistole Tokarew mit dem Kaliber 7,62 x 39 Millimeter. Die Munition wurde laut den Ermittlungen in Serbien hergestellt. Wie der Täter an die Waffen kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. "Wir sind derzeit dabei zu ermitteln, welche Wege diese Schusswaffen genommen haben", sagte Lohnegger. Die Ermittler gehen weiter von einem Einzeltäter aus. Direkt an der Tathandlung war nach bisherigen Erkenntnissen niemand sonst beteiligt. Darauf lassen auch Auswertungen von Videoaufnahmen und Zeugenaussagen schließen. Lohnegger erklärte, bei den Ermittlungen sei man auch auf die Hilfe der Bevölkerung angiewesen und bat alle, die mögliche Hinweise zu dem Terroranschlag haben, sich bei der Polizei zu melden. Unklar ist noch, wie der Täter in die Wiener Innenstadt gekommen ist. Ausschließen könne man derzeit nur, dass er dafür keine öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus, U-Bahn oder Straßenbahn genutzt hat. Alles weitere werde derzeit ermittelt, hieß es. Quelle: SN