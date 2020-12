Anschlag in Wien - Mutmaßliche Vandalin ausgeforscht

Nach der Verwüstung des Gedenkortes für die Opfers des Anschlages in der Wiener Innenstadt ist am Montag eine Verdächtige angehalten worden. "Eine 56-jährige Frau, die unter einer psychischen Beeinträchtigung leiden dürfte, ist ausgeforscht und befragt worden. Diese machte im Zuge der Befragung wirre Angaben, bestätigte aber, Kerzen und Laub weggetreten zu haben", so die Polizei auf Twitter. Eine Sachverhaltsdarstellung wurde an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt.

SN/APA (NEOS)/UNBEKANNT Vandalenakt an Gedenkstätte sorgte für Verärgerung