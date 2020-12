Anschlag in Wien: Verdächtiger frei, Täter-Handy gefunden

Ein in Folge des Terroranschlags von Wien festgenommener Mann ist wieder auf freiem Fuß. Das berichtet das "profil" vorab. Die Enthaftung erfolgte demnach auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen fehlenden dringenden Tatverdachts. Über acht weitere Haftbeschwerden wird noch entschieden. Das Mobiltelefon des Attentäters wurde unterdessen in einem Mistkübel in der Nähe des Tatorts Schwedenplatz gefunden.

Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass der Attentäter zu Fuß aus dem 22. Bezirk in die Innenstadt ging. Dort soll er anschließend noch sein Handy weggeworfen haben. "Ein entsprechendes Smartphone wurde in unmittelbarer Nähe zum Tatort Schwedenplatz in einem Mistkübel gefunden", heißt es seitens der Staatsanwaltschaft Wien gegenüber "profil". Quelle: APA