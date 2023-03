Anschlagswarnung für Wien weiter aufrecht

Die von der Wiener Polizei am Mittwochvormittag ausgegebene Warnung vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in der Bundeshauptstadt bleibt laut einem Bericht des "Kurier" online (6.30 Uhr) auch am Donnerstag weiterhin aufrecht. Mehrfache Anfragen der APA bei der Wiener Landespolizeidirektion (LPD Wien) blieben bis 10.45 Uhr unbeantwortet. Auch der Innenminister äußerte sich am Donnerstag nicht und verwies auf die Polizei in der Bundeshauptstadt.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER Verstärkte Polizeipräsenz in Wien