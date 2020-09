Anschober auf Facebook beleidigt: Diversion für 62-Jährigen

Ein 62-Jähriger, der Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf Facebook beleidigt hat, ist am Donnerstag am Landesgericht Linz mit einer Diversion und der Ermahnung durch den Richter, künftig mehr darauf zu achten, was er postet, davongekommen. Der medizinische Therapeut zahlte die 500 Euro Geldbuße gleich, das Verfahren ist damit rechtskräftig eingestellt und er bleibt unbescholten.

SN/APA/ROBERT JAEGER Der Angeklagte hatte den Minister einen "Volltr@ttel" genannt