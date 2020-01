Anschober konkretisiert Pflegereform-Pläne

Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag sein Drei-Punkte-Konzept für eine Pflegereform präzisiert. "Wir wollen ein umfassendes Modell, in dem wir viele Betroffene und Experten mit einbeziehen", sagte er vor Pressevertretern in Eisenstadt. Die Pflege ist für Anschober die "ganz große Herausforderung" im Sozialbereich.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Minister verwies auf sich verändernde Alterspyramide