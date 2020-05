Anschober will Kurs der schrittweisen Öffnung "konsequent fortsetzen"

Der Minister und sein Beraterstab zogen am Montag eine erste Bilanz über die Öffnungsschritte, die im zwei Wochen-Rhythmus erfolgen. Fazit: Bisher sind die Infektionszahlen nicht gestiegen. Expertin für Allgemeinmedizin betont, dass es keine Kollateralschäden geben dürfe, indem man in Covid-Patienten und Nicht-Covid-Patienten aufteile: "Alle brauchen den Arzt."

Rudolf Anschober zieht positive Bilanz über die bisherigen Öffnungsschritte. "Die Lockerungen haben gut funktioniert", sagte der Gesundheitsminister, "obwohl es ein Experiment war". Auf alle Fälle hätten alle Öffnungsschritte seit Mitte April in der gesamtösterreichischen Statistik keine Auswirkungen gehabt - weder die Öffnung der Bau- und Gartenmärkte Mitte April, noch das Ende der Ausgangsbeschränkungen und die Wiedereröffnung aller Geschäfte Anfang Mai. Die Infektionszahlen seien nicht gestiegen, betonte der Minister. Deswegen werde der Kurs "konsequent fortgesetzt".

Wie es weitergeht und ob eine Beschleunigung der Öffnungsschritte in Frage kommt, soll in der ersten Junihälfte diskutiert werden. Da soll eine "große Evaluierung" auf dem Tisch liegen. Dann will der Gesundheitsminister auch eine Prognose machen für große Kulturinstitutionen wie Opernhäuser, ob sie im Herbst aufsperren können. Im Juni habe man dann auch die vierte Öffnungswelle mit Hotels hinter sich, "da haben wir dann deutliche Erfahrungsmuster".

Die Cluster in den Postverteilzentren in Wien und Niederösterreich, wo es Dutzende Covid-Fälle gibt, seien aus seiner Sicht derzeit unter Kontrolle. Man werde aber weiterhin intensiv hinschauen und "das mit aller Kraft kontrollieren". Auch die Ages werde sich intensiver einbringen. Man schaue sich auch an, ob es in den Fällen ein "Grundmuster gebe", nämlich jenes, dass viele Infizierte in prekären Arbeitssituationen eingesetzt waren. Das werde man sich auch in anderen Bundesländern genauer anschauen, betonte Anschober.

Herwig Kollaritsch, Facharzt für Hygiene sowie Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin sagte, "die Masken sollen jetzt noch nicht fallen". Es gehe auch um eine psychologische Komponente, damit die Leute merkten, "wir sind noch nicht im normalen Bereich". Seine Meinung zur Kritik, die nun mancherorts laut werde, dass man zu langsam öffne sei klar: Eine schrittweise Öffnung sei unabdingbar, "wenn wir einigermaßen mit dieser Pandemie zu Rande kommen wollen". Man sei in Österreich zum Glück auch in einer günstigen Situation, "weil wir viel testen", sagte Kollaritsch. Auf 1000 Tests entfielen derzeit fünf positive Ergebnisse.

Auf die Frage, ob und wann eine zweite Welle komme, meinte Kollaritsch: "Diese Welle wird dann kommen, wenn wir nachlassen. Der Herbst stellt eine spezielle Herausforderung dar. Aber wenn wir mit großer Achtsamkeit auch in den Herbst gehen, dann können wir das vermeiden", betonte er.



Für Susanne Rabady, Allgemeinmedizinerin und Leiterin des Kompetenzzentrums Allgemein- und Familienmedizin an der Karl Landsteiner Privatuniversität, muss man jedenfalls gerüstet sein. Es kämen jetzt wieder mehr Menschen in die Hausarztpraxen. Wie das werden wird gegen Herbst und Winter? "Wir müssen damit rechnen, dass wir es mit einer gemischten Krankheitswelle zu tun haben werden", sagte sie, "mit dem üblichen bunten Bild, das sich in der hausärztlichen Praxis abspielt". Man habe gelernt, dass das Virus ein "Verwandlungskünstler" sei. Zentral sei, dass getestet werde. Und: "Dass alle kranken Menschen behandelt werden", betonte sie. Es dürfte keine Kollateralschäden geben. Der Zutritt zum Gesundheitssystem müsse geregelt werden. "Aber das darf nicht bedeuten, den Zutritt zu behindern oder zu begrenzen." Den Hausärtzen komme hier als "Clearingstelle" eine zentrale Rolle zu.



Der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, betonte, was jetzt wichtig sei: Erstens: Dass jeder einzelne sehr aufmerksam Krankheitssymptome beobachte und "kein Fall unentdeckt bleibt". "Wir sind jetzt in einer Phase, wo jedes Husten, jedes Fieber, jeder Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, jede Kurzatmigkeit ein Hinweis sein kann", sagte Foitik. Zweitens: Testen, testen, testen. Drittens: Isolation bis zum Feststehen des Testergebnisses, wenn der Verdacht besteht, dass ich infiziert sein könnte beziehungsweise mit jemandem Kontakt hatte, der infiziert ist. Und viertens der Tipp an die Risikogruppen, vor allem an die Gruppe der Über-65-Jährigen: Nur jene Kontakte wahrnehmen, die für das persönliche Wohlbefinden unabdingbar sind: "Wenn man das schafft, dann hat man die Kontakte auch schon um mehr als die Hälfte reduziert", sagte Foitik.



