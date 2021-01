Anti-Corona-Demos: Der feine Unterschied zwischen Mutbürgern und Wutbürgern

Es gibt ein Recht auf Widerspruch, und auch eines auf Widerstand. Nötigenfalls ist beides sogar eine Pflicht. Was zur Frage führt, ob Demokraten den Anti-Corona-Demonstranten deshalb gar dankbar sein müssen.

Ja, die Frage ist provokant: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den heutigen, viel gescholtenen Anti-Corona-Demonstrierern - und jenen Ökobewegten, die sich 1984 in der Hainburger Au an Bäume ketteten? Gemeint sind jene Demonstranten, die dort den Kraftwerksbau verhinderten und die heute als Helden des Naturschutzes gelten.

Immerhin: Damals wie heute wurde dasselbe zelebriert: ziviler Ungehorsam. In beiden Fällen ging es um Bürgerwut, Unzufriedenheit mit der Regierungslinie und die Forderung nach mehr Demokratie. Beide Bewegungen speis(t)en sich aus ...