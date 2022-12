Kampf gegen Korruption: "Es braucht einen Neustart"

Am Welttag gegen Korruption ergeht an die heimische Politik der Appell, endlich umzusetzen, was seit Langem auf dem Tisch liegt. Warum dies eine Nagelprobe für alle Parteien sein wird.

Der Welt-Antikorruptionstag ist für die Proponenten des Antikorruptions-Volksbegehrens wieder Anlass, in Erinnerung zu rufen, "dass in Österreich sehr viele - zu viele Baustellen in der Korruptionsbekämpfung offen sind, um dem Land wieder einen Platz unter den führenden liberalen Demokratien und den sicheren Wirtschaftsstandorten (zurück)zugeben". So steht es in einem offenen Brief, der an die Bundesregierung - allen voran Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) - gerichtet ist und dem sich zwölf weitere Organisationen angeschlossen haben - von ...