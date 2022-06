Anti-Teuerungspaket in Teilen im Budgetausschuss beschlossen

Das von der türkis-grünen Regierung vergangene Woche vorgestellte Anti-Teuerungspaket hat am Mittwoch zum Teil den Budgetausschuss des Nationalrats passiert. Damit können die kurzfristig wirkenden Maßnahmen in der für Donnerstag anberaumten Sondersitzung des Nationalrats beschlossen werden. Fehlen wird dort Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der beim EU-Gipfel in Brüssel weilen wird. Scharfe Kritik daran kam von SPÖ und FPÖ, die für eine Verschiebung des Plenums plädierten.

SN/APA/dpa/Marijan Murat Die Teuerung ist derzeit bestimmendes Thema der Politik