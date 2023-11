Antisemitismus: Tabuisiert, historisiert, instrumentalisiert

Antisemitismusexperte Stefan Schmid-Heher über die nicht als aktuelle Gewalt- und Diskriminierungsform anerkannte Judenfeindlichkeit.

In Österreich gab es immer ein Gemisch an Vorbehalten gegen Juden und Verschwörungstheorien. Warum schiebt man die aktuelle Eskalation auf die arabische Migration und soziale Medien? Stefan Schmid-Heher: Die Eskalationen im palästinensisch-israelischen Konflikt haben auch in den vergangenen Jahren zu ...