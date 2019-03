Es gibt einen harten Kern an judenfeindlich Gesinnten in Österreich. Größer ist der Anteil unter den Türkisch- und Arabischsprechenden.

Die erste wirklich große Studie über Antisemitismus in Österreich liegt vor. In Auftrag gegeben vom Parlament, fasste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) das Ergebnis am Freitag so zusammen: Die "tot geglaubte Geißel" Antisemitismus sei immer noch ein Problem in Österreich, auch ...