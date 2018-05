Antrag auf Abberufung von FPÖ-Landesrat Waldhäusl eingelangt

Wie von Fraktionsobfrau Helga Krismer angekündigt, haben die niederösterreichischen Grünen am Mittwoch einen Antrag auf Abberufung von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl eingebracht. Aufgrund fehlender Antragsstärke (vier Mandatare sind nötig, Anm.) müsse dazu in der Landtagssitzung am Donnerstag die Unterstützungsfrage gestellt werden, erläuterte Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) das Prozedere.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Es wird eng für Gottfried Waldhäusl