Anwalt Eisenberg will nicht vor U-Ausschuss erscheinen

Der Anwalt des mutmaßlichen Ibiza-Drahtziehers Julian H., Johannes Eisenberg, will nicht in den U-Ausschuss kommen. Dies teilte er, garniert mit Vorwürfen gegen die Behörden, dem Parlament in einem Schreiben mit, das der APA vorliegt. Der Deutsche muss seiner Ladung auch nicht nachkommen, denn wer keinen Wohnsitz in Österreich hat, ist dazu auch nicht verpflichtet. Die NEOS fordern nun eine Video-Befragung, für die Eisenberg allenfalls zur Verfügung stünde.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER NEOS-Fraktionsführerin Krisper fordert Videobefragung