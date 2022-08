Anzeige gegen Rauch: "Kriminalisierung ist das letzte, das die Politik braucht"

Seine politischen Gegner wollen Gesundheitsminister Rauch die Staatsanwaltschaft ins Haus schicken. Experte Zögernitz hält diese Vorgangsweise für demokratiegefährdend, Staatsanwälte-Präsidentin Koller sorgt sich um die Persönlichkeitsrechte.

Er war Präsidialchef des Bundeskanzleramts, er diente unter roten Kanzlern ebenso wie unter schwarzen und er war vor allem der unabhängigen Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein ein unverzichtbarer Berater: Manfred Matzka, deklarierter SPÖ-Mann, historisch überaus beschlagener Spitzenbeamter und allseits geachteter Jurist.

Entsprechend viel Staub wirbelte dieser Tage ein Brief auf, den der pensionierte Kanzleramts-Präsidialist an Gesundheitsminister Johannes Rauch richtete. In dem eher flapsig gehaltenen Schreiben droht Matzka dem "sehr geehrten Herrn Bundesminister" mit dem Strafrecht: Es könne durchaus sein, dass ...