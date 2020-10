Arbeitnehmer drängen auf telefonische Krankschreibung

Die Arbeitnehmervertreter in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) drängen angesichts der steigenden Corona-Zahlen auf eine Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung. Ein Antrag im Verwaltungsrat ist vorige Woche am Widerstand der Arbeitgeber gescheitert. Die FSG-Vorsitzende in der ÖGK, Barbara Teiber, äußerte dafür im Gespräch mit der APA "komplettes Unverständnis". Auch die Ärztekammer und der Patientenanwalt befürworten die telefonische Krankschreibung.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Rolf Vennen Angesichts der Corona-Zahlen wird auf die Wiedereinführung gepocht