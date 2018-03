Arbeitsübereinkommen von ÖVP, SPÖ und FPÖ in NÖ

Nach der Niederösterreich-Wahl vom 28. Jänner gibt es nunmehr Arbeitsübereinkommen der drei Regierungsparteien. Diese Verhandlungen seien am Dienstag "erfolgreich abgeschlossen" worden, teilte Klaus Schneeberger, Klubobmann der niederösterreichischen ÖVP, am frühen Abend mit. Es gebe eine Einigung sowohl mit der SPÖ als auch mit der FPÖ, so Schneeberger.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Mikl-Leitners ÖVP regiert mit SPÖ und FPÖ