Asyl: IOM unterstützte knapp 3.500 bei freiwilliger Heimkehr

Die Zahl der heimreisewilligen Flüchtlinge ist im Vorjahr in etwa gleich geblieben. Das legen Zahlen der UNO-Organisation IOM nahe. Demnach wurden im Vorjahr 3.469 Personen bei der freiwilligen Rückkehr durch die IOM unterstützt, 2017 waren es 3.546. Das Allzeithoch gab es 2016 mit rund 4.800 Rückkehrern.

Mit diesen Zahlen sind freilich nicht alle Heimkehrer umfasst, in manchen Fällen wird die Rückreise direkt von den Rückkehrberatern der Caritas bzw. des Verein Menschenrechte gebucht. Der größere Teil reist aber via IOM im Auftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl.

Der Irak blieb, wie in den zwei Jahren davor, auch 2018 mit Abstand das stärkste Rückkehrland. Insgesamt konnten 617 Personen bei ihrer freiwilligen Rückkehr in den Irak unterstützt werden. Dahinter folgen Serbien, Russland und Georgien. Auch 203 Afghanen treten die Heimreise an.

Afghanen gehören wie Iraner zu jener Personengruppe, die vom von EU und Innenministerium unterstützten Projekt "Restart II" profitieren. 192 freiwillige Rückkehrer erhielten Sachleistungen wie Ausbildung, Waren, Vieh, Ausrüstung, Material oder Werkzeug, um für sich und ihre Familien ein Einkommen zu erwirtschaften.

Quelle: APA