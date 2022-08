Asyl: Warum kommen plötzlich so viele Inder?

Zwischen Arbeitsmigration und Flucht: Seit zwei Jahren steigt die Zahl der Asylanträge massiv. Dazu kommen Zehntausende Ukraine-Vertriebene. Noch nie waren so viele Menschen in Grundversorgung.

Fünf Jahre ist es her, dass Serbien die Visapflicht für Inder aufhob. Unterdessen sind, so heißt es im Innenministerium, die Nebenwirkungen dieses Schritts unübersehbar. Da die Einreise in ein Land unmittelbar vor den Pforten der EU problemlos möglich sei, versuchten immer mehr Inder von Serbien aus mit Schleppern in ein EU-Land durchzukommen, um es dort mit einem Asylantrag zu versuchen. Die Aussicht auf Erfolg ist mangels Asylgrund verschwindend, fürs System bedeutet es aber eine große Belastung, weil die Menschen erst ...