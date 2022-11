Asyl: Wieso Österreich ein Korridor für Migranten ist

Die hohen Asylzahlen binden derzeit enorme Ressourcen. Dabei ist der Großteil der Antragsteller nach kurzer Zeit gar nicht mehr in Österreich, sondern längst in einem anderen EU-Land.

Ende dieser Woche dürfte der 100.000. Asylantrag in diesem Jahr in Österreich gestellt werden. Die Zehntausenden Kriegsvertriebenen aus der Ukraine, die Österreich aufgenommen hat, sind da nicht mit gezählt. Das sind mehr Anträge als 2015 - die damals rund 90.000 Asylansuchen galten als Zäsur in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Der Unterschied: 2015 wurde etwa eine Million Menschen durchgewinkt - meist ohne Registrierung. Viele zogen nach Deutschland und Nordeuropa weiter.



100.000 Asylanträge: "Viele sind nicht mehr hier"

