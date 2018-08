Asylbescheid gegen Homosexuellen zieht international Kreise

Für Spott und international mediales Aufsehen sorgt ein negativer österreichischer Asylbescheid an einen homosexuellen Afghanen, von dem die Wochenzeitung "Falter" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet. "Die irrste Abschiebebegründung Europas" titelte etwa die deutsche "Bild" (http://go.apa.at/YS71oLQW). Auch die ZDF "heute"-Show berichtete via Social Media, ebenso die französische Agentur AFP.

