Asylbewerber dürfen bereits arbeiten

Früher durften sie nur als Saisonkräfte beschäftigt werden, diese Einschränkung fiel im Sommer 2021. Wie viele Asylsuchende um Arbeitsbewilligungen ansuchen und wie oft diese gewährt werden.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) machte am Sonntag in der "Pressestunde" mit der Forderung hellhörig bis ratlos, Asylbewerber arbeiten zu lassen. Jene, die eine gute Chance hätten, hier Schutz zu bekommen, sollten schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden, zumal Österreich ohnehin Schwierigkeiten habe, den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, sagte er. Um im selben Atemzug zu erklären, dass Asyl und Migration nicht vermischt werden dürften.

Ratlos machte auch der Konter von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag: "Der ...