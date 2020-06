Asylkoordination sieht beunruhigende Asylentwicklung

Mit scharfer Kritik an der österreichischen sowie europäischen Asylpolitik hat sich die asylkoordination österreich anlässlich des Weltflüchtlingstages zu Wort gemeldet. Die "beunruhigenden" Entwicklungen in diesem Bereich würden an die "Grundfesten des Asylrechts" gehen. "Schöne Reden" reichten nicht mehr, der Weltflüchtlingstag müsse zum "Kampftag" werden, so ihr Sprecher Lukas Gahleitner-Gertz.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kritik an Integrationsministerin Susanne Raab