Asylstreit vergiftet das Koalitionsklima

Die Grünen wollen ein anderes Fremdenrecht. Dieses ist laut Expertenmeinung tatsächlich höchst reformbedürftig. Doch die ÖVP blockt ab.

In der ÖVP wächst der Unmut über den grünen Koalitionspartner, der öffentlich und mit Nachdruck auf eine Entschärfung des Fremden- und Asylrechts drängt. Zwar sind die Türkisen nach außen hin um Ruhe bemüht. Die einzige parteiamtliche Stellungnahme kam am Mittwoch von der stellvertretenden ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz, die verlautbarte, dass sie "kein Konfliktpotenzial" in den Differenzen sehe.

Hinter den türkisen Kulissen tönt es anders, und die Verstimmung über Klubchefin Sigrid Maurer und Vizekanzler Werner Kogler ist groß: "Man muss ...