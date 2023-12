Asylverfahren in sicheren Staaten außerhalb der EU: Es muss nicht Ruanda sein

Plus

Plus

Plus

Innenminister Karner will weiterhin darauf drängen, dass Asylverfahren in sicheren Staaten außerhalb der EU ermöglicht werden. Damit ist er nicht der Einzige in Europa.

BILD: SN/AP Das Ziel: Migranten sollen sich erst gar nicht zur gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer aufmachen.