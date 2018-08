Asylwerber in Lehre: Anschober schreibt Kurz Offenen Brief

Der oberösterreichische Integrations-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) wendet sich mit dem Anliegen, Asylwerbern weiter eine Lehre zu ermöglichen, nun in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). In einer Pressekonferenz am Freitag appellierte er zudem an Kurz und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), ihre "Gesprächsverweigerung" zu beenden und die Initiative zumindest anzuhören.

SN/APA/HANNES DRAXLER OÖ-Landesrat Anschober wirft Kurz und Kickl Gesprächsverweigerung vor