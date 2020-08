Asylwerber in Lehre: Persönlicher NEOS-Appell an Anschober

Die NEOS nehmen Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) in die Pflicht, sich verstärkt für Asylwerber in Lehre einzusetzen. "Lieber Rudi, du warst die Gallionsfigur unserer gemeinsamen Initiative 'Ausbildung statt Abschiebung' - das kann doch jetzt nicht alles vergessen sein", versuchte es Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn am Montag mit einem persönlichen Appell.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Asylwerber sollen nach der Lehre abgeschoben werden