Asylwerber in Lehre - Vier-Parteien-Einigung steht

ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS haben sich - im Vorfeld der Plenarsitzung am Mittwoch - über die letzten Details der "Asylwerber in Lehre"-Regelung geeinigt. Dass die Frist für die Ausreiseverpflichtung erst nach Abschluss der Lehre bzw. nach der Lehrabschlussprüfung beginnt war bereits fix. In einem Gespräch am Montag wurde sichergestellt, dass dies schon jetzt - vor Inkrafttreten der Änderung - gilt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Neue Regeln für Asylwerber in Lehre