Asylzahlen steigen unvermindert stark an

In den ersten drei Quartalen wurden fast 72.000 Asylanträge gestellt. Im September kamen erneut die meisten Ansuchen von Indern.

Die Zahl der Asylanträge steigt weiter massiv. Im September gab es 15.736 Ansuchen, das waren um 220 Prozent mehr als im September 2021 (4913). Insgesamt wurden bis Ende des dritten Quartals fast 72.000 Asylanträge in Österreich gestellt, drei Mal so viele wie im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Das geht aus der am Donnerstag online gestellten Asylstatistik des Innenministeriums hervor. Setzt sich der Zustrom ungemindert fort, könnte der 2015 im Gesamtjahr erreichte Spitzenwert von 88.340 Asylanträgen bereits Ende Oktober erreicht sein.

Inder stellten die meisten Ansuchen

Die meisten Ansuchen wurden im September erneut von Indern gestellt; allein auf sie entfiel ein Viertel aller Anträge. Knapp dahinter folgten Afghanen (24 Prozent) und mit einigem Abstand Syrer (16 Prozent) sowie Tunesier (11 Prozent). Dahinter: Pakistaner (6 Prozent), Marokkaner (5 Prozent), Türken (3 Prozent) und Ägypter (2 Prozent). Insbesondere Inder, Tunesier und Marokkaner können so gut wie nie einen Asylgrund nach der Flüchtlingskonvention nennen. Entsprechend lag ihre Anerkennungsquote heuer bisher bei null.

Syrer haben die größte Chance auf den Flüchtlingsstatus

Die mit Abstand größte Chance, als Flüchtling anerkannt zu werden, haben nach wie vor Syrer. Fast drei Viertel ihrer Anträge wurden in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres positiv entschieden. Es folgen Somalier mit einer Anerkennungsquote von 65 Prozent.

Frauen (3480 Anträge) und Mädchen (3062) sind in der absoluten Minderheit, ihr Anteil liegt gemeinsam bei etwa 9 Prozent. 52.621 Anträge wurden von Männern gestellt, dazu kamen 12.722 Anträge von Burschen und Buben.

Die Ukrainer sind nicht in der Asylstatistik

Nicht enthalten in der Asylstatistik sind wegen ihres besonderen Status die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Sie finden sich aber in den Daten zur Grundversorgung. Demnach waren Ende September 90.690 Personen in Grundversorgung, bei 63 Prozent - etwas mehr als 57.000 Menschen - handelte es sich um ukrainische Staatsangehörige. Noch nie waren so viele Personen in Grundversorgung wie derzeit, im Vergleich zu vergangenem Jahr kam es zu einer Verdreifachung, was auch erklärt, warum es immer schwieriger wird, Quartiere bereitzustellen. Sehr hoch waren die Zahlen zuletzt im Gefolge der Flüchtlings- und Migrationskrise 2015. 2016 wurden knapp 78.000 Personen versorgt, im Jahr darauf waren es fast 79.000; das war - bis heuer - der Spitzenwert.