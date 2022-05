Atempause über den Sommer: Das sind die Coronaregeln

Was ab Juni gilt und warum die Schultests ebenso ausgesetzt werden, wie es die Impfpflicht bleibt.

Die Sommermonate können also ohne Masken- und ohne Impfpflicht verlebt werden. Das gaben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Gleichzeitig tat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) kund, dass Schülerinnen und Schüler ab Juni keine verpflichtenden PCR-Tests mehr machen müssen. Der Gesundheitsminister betonte, dass es sich vorerst nur um eine "Pause", eine "Atempause" von den Coronamaßnahmen handle. Aber was kommt danach? Was ab Juni gilt, warum das Aussetzen der Maßnahmen derzeit vertretbar ist und ...