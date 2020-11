Innenminister Karl Nehammer, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sowie der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl haben Dienstagfrüh weitere Details zu den Terroranschlägen in Wien bekanntgegeben.

Laut Nehammer verwendete der erschossene Attentäter ein Sturmgewehr. Außerdem trug er die Attrappe eines Sprengstoffgürtels.

Franz Ruf sagte, dass allein in Wien an die 1000 Polizeibeamte in Zusammenhang mit dem Anschlag im Einsatz seien: "Die Wohnung des bekannten Täters wurde mit Sprengstoff gewaltsam geöffnet und anschließend durchsucht."

Der Täter selbst ist nach dem Attentat von der Polizei getötet worden, oder wie es Wiens Polizeipräsident Pürstl sagte, um "20:09 Uhr neutralisiert". Insgesamt habe es vier Tote gegeben, drei davon seien zivile Opfer - zwei Männer und eine Frau.

Quelle: APA