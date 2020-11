In den Wiener Spitälern werden nach dem Anschlag in Wien 15 Verletzte behandelt. Die Betroffenen wurden in insgesamt sechs Krankenhäuser gebracht, wie der medizinische Direktor des Wiener Gesundheitsverbunds, Michael Binder, im Gespräch mit der APA erläuterte. Es seien umgehend zusätzliche Kapazitäten geschaffen worden, berichtete er.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT AKH behandelt einige Verletzte