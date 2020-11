Nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt befinden sich die Schulen in ganz Wien am Dienstag im "Notbetrieb". Die Schulpflicht wurde in Absprache mit dem Innenministerium für den Dienstag aufgehoben, Kinder sollen wenn möglich daheim gelassen werden, hieß es aus der Bildungsdirektion. Dem Aufruf folgten viele Eltern, nur vereinzelt wurden Kinder in die Schule geschickt wurden. Zum Teil blieben ganze Klassen leer.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Bodo Schack Viele Schüler blieben daheim