AUA kündigt Strache-Kandidatin wegen Demo-Sager

Die Flugbegleiterin Christina Kohl ist am Dienstag als Kandidatin auf dem 17. Listenplatz des "Team HC Strache" für die Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien präsentiert worden. Kurze Zeit später ist sie ihren Job bei der Fluglinie Austrian Airlines los. Sie wurde gekündigt. Grund ist ein nun aufgetauchtes Demo-Video, in dem sie etwa "Soros muss weg" oder "Rothschild muss weg", skandiert.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Christina Kohl hat ihren Job bei der Airline verloren