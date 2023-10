Auch Beamte verhandeln nun ihre Gehälter

Nach den hitzigen Metaller-Verhandlungen haben am Freitag auch die Gehaltsgespräche für den öffentlichen Dienst begonnen. Vizekanzler und Beamtenminister Werner Kogler (Grüne) empfing am Nachmittag die Gewerkschaftsvertreter mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Eckehard Quin, an der Spitze. In der ersten Runde geht es traditionellerweise darum, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen außer Streit zu stellen.

BILD: SN/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK Kogler verhandelt mit den Beamtengewerkschaftern