Auch ÖVP-Wien startet mit Kampagne in Vorwahlkampf

Nicht nur die SPÖ, auch die ÖVP startet am Montag mit einer Sommerkampagne in den Vorwahlkampf für die Wien-Wahl. Und anders als die Sozialdemokraten plakatieren die Türkisen auch bereits ihren Spitzenkandidaten, Finanzminister und Landesparteichef Gernot Blümel. Zwei Sujets werden an 850 Öffi-Haltestellen affichiert, teilte die Partei der APA mit.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Blümel hat offenbar genug Zeit für Wahlkampf