Auch ÖVP will Klimaschutz stärker betonen

Die Parteien arbeiten an ihren Wahlprogrammen für die Nationalratswahl im Herbst - präsentiert werden sollen sie aber frühestens im Sommer. Erste Schwerpunkte stehen jedoch bereits - und hier zeigt sich die schon bei der EU-Wahl beobachtete stärkere Bedeutung der Umweltpolitik. So will die ÖVP den Klimaschutz stärker betonen, ähnliches hat zuvor auch die FPÖ angekündigt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Sebastian Kurz will für die Wahl ebenfalls auf Klimaschutz setzen