Auch Rechtsextremismus-Bericht verzögert sich

Im Regierungsprogramm wird das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) damit beauftragt - jetzt gibt es plötzlich eine öffentliche Ausschreibung.

Im Kampf gegen Rechtsextremismus hat die türkis-grüne Bundesregierung angekündigt, jährlich wieder einen Bericht vorlegen zu wollen, und zwar in enger Zusammenarbeit mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW). So steht es im Regierungsprogramm. Dieses Vorhaben wurde auch im September 2021 per Ministerratsbeschluss festgehalten. Enorme Waffenfunde 2020 und 2021 seien nur "die Spitze des Eisbergs". Von zunehmender Gewaltbereitschaft, Aufrüstung und "einer ernst zu nehmenden Bedrohung" durch die rechtsextreme Szene in Österreich ist die Rede im Beschluss.

