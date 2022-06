Auch Wien verkündete weitere Maßnahme gegen Teuerung

Auch Wien hat am Dienstag weitere Schritte gegen die Teuerung verkündet - nachdem zuletzt Kritik an der geplante Erhöhung der Fernwärmetarife laut geworden war. Nun wird die neue Wiener Energieunterstützung um eine weitere Säule erweitert, wie Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Dienstag erläuterten. Vorgesehen ist eine Einmalzahlung von 200 Euro. Rund 650.000 Haushalte bzw. mehr als 1 Mio. Menschen sollen davon profitieren, hieß es.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Wien federt hohe Energiepreise ab

Für den Erhalt sind Einkommensgrenzen zu beachten: Bezugsberechtigt sind in Wien Hauptgemeldete mit einem Jahresbruttoeinkommen von maximal 40.000 Euro bei Einpersonenhaushalten oder 100.000 Euro Gesamtjahreseinkommen bei Mehrpersonenhaushalten. Die Unterstützung kommt per Antrag im vierten Quartal zur Auszahlung.