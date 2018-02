Die umstrittene deutschnationale Burschenschaft Germania will sich öffnen. Den SN gewährte sie einen Blick in ihr Inneres.

Der Rabenturm in Wiener Neustadt ist ein trutziges, abweisendes Gemäuer. Was sich hinter den uralten Quadern verbirgt, ist von außen nicht zu erkennen. Tritt man durch die schmale Tür, kommt man in einen Schankraum. Ein Tisch, Sessel, eine Bar mit Bierfässern, alte Zeichnungen von Studenten mit Säbeln.